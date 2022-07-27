У МЗС відреагували на поїздки бельгійської міністерки в окупований Крим

Глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб у 2021 році відвідувала окупований Крим та казала, що була в росії. Українські дипломати вже врегульовують питання з бельгійською стороною.

Попри те, що російські окупанти анексували Крим, жодна цивілізована країна не визнала півострів їхньою територією. Чого не скажеш про деяких європейців, яким навіть вдається здобувати високі політичні посади.

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Діалог з Бельгією щодо поїздки Аджі Лябіб до Криму

МЗС України вже веде діалог з бельгійськими колегами щодо візиту Аджі Лябіб до Криму у 2021 році. Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у коментарі 24 каналу.

Він наголосив, що в'їзд на територію окупованого Криму можливий тільки з материкової частини України. В'їзд на півострів з інших напрямків є незаконним.

У законі немає винятків для іноземних громадян – вони мають дотримуватися нашого законодавства. Що стосується Бельгії, то вона не визнає анексію Криму росіянами та підтримує відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів,

– повідомив Ніколенко.

Сама ж Лябіб вже заявляла, що підтримує боротьбу України з російськими окупантами. Дипломати ведуть роботу щодо прийняття наступного пакета санкцій, а також надання Україні військової та фінансової допомоги.

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