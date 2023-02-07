Світ без Путіна буде кращим, – очільник Міноборони Німеччини не сумнівається в перемозі України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що в Україні триває війна на виснаження. За його словами, світ без кремлівського диктатора Владіміра Путіна був би кращим.

Пісторіус 7 лютого прибув до Києва. Він вручив очільнику Міноборони України Олексію Резнікову "перший" Leopard 2.

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Україна повинна перемогти

Пісторіус зазначив, що війна в Україні спричинила величезну кількість жертв.

Україна заслуговує, щоб нею захоплювалися, а також на нашу повну і непохитну підтримку,

– наголосив міністр оборони Німеччини.

Він додав, що перемога України з поверненням тимчасово окупованих Криму та Донбасу – це складне питання.

"Україна бореться неймовірно хоробро. Там чудові солдати. Найважливіше, що ми продовжуємо підтримувати Україну в міру наших можливостей", – зауважив Пісторіус.

Водночас він впевнений, що наша держава повинна перемогти.

Світ без Путіна був би кращим

За словами міністра, центральне питання полягає в тому, як дійти до того, щоб мирні переговори стали можливими. Для цього важливо, щоб обидві сторони були готові сісти за стіл переговорів. Важко передбачити, коли це станеться.

Пісторіус зазначив, що його не дуже лякають погрози на російському телебаченні ядерними ударами по німецьких об'єктах.

"Одне – це те, що відбувається всередині, а інше – те, що відбувається в пропаганді", – заявив очільник німецького оборонного відомства.

Він додав, що зрештою, ніхто не знає, що зробить Путін, проте це не повинно зупиняти союзників підтримувати Україну.

Без вагань і без компромісів світ без Путіна був би кращим,

– підсумував Пісторіус.

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Пісторіус зустрівся із Зеленським

Під час вечірнього звернення до українців 7 лютого Зеленський розповів, що мав зустріч з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув у Київ.

Тематика розмови – очевидна. Робимо все для чистоти нашого неба, для того, щоб у наших воїнів були потужні танки й щоб наша артилерія не поступалася окупанту,

– зазначив президент.

Глава держави подякував Німеччині та всім партнерам за підтримку України.