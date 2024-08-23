Індію підтягують як противагу Китаю: що стоїть за візитом Моді до Києва

У День Державного прапора, 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить свій перший офіційний візит в Україну. У такий спосіб Захід підіймає ставки у протистоянні Індія – Китай та показує Пекіну, що він має робити.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Водночас ЗМІ зазначають, що індійський прем'єр погодився передавати повідомлення між Владіміром Путіним й Володимиром Зеленським.

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Індія активізувалася на політичній арені

Загалом найбільшою небезпекою для євразійського континенту був успішний розвиток Китаю. Захід не дає Росії програти лише тому, аби її не поглинув Китай.

Дійсно є велика загроза. Адже якщо Китай поглине Росію, то уявіть потужність цієї країни, яка стане загрозою для всього світу,

– мовив Клочок.

Для противаги Китаю, який посилює свій вплив у Європі, нині запускають Індію, аби вона мала більшу економічну вагу в протистоянні КНР, щоб стримувати розвиток Пекіна.

Це абсолютно закономірний баланс. Звісно, Моді поставили умову, що ти приїдеш до України, продемонструєш свою прихильність до питання припинення війни Росії проти України,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, для України ця історія не дуже вигідна, адже ми не знаємо, з чим приїде Моді. Можливо, він привезе черговий "мирний план", який може бути погоджений в Європі. Адже у Польщу прем'єр-міністр Індії їде невипадково.

"Знову відкрите питання, які пропозиції будуть привезені з Кремля. Хоча найбільш неадекватні пропозиції від Путіна ми вже почули, але я думаю, що Путін говорив Моді дещо інше", – додав Клочок.