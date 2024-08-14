Після обіймів з Путіним та перед візитом в Україну: Моді відвідає Польщу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу перед тим, як він приїде з робочим візитом в Україну, до якого його схиляли вже кілька років поспіль.

Це буде перший візит Нарендри Моді до Польщі. Попередній візит здійснив Морарджі Десаї у 1979 році. Відомо, що цього країну відвідували Джавахарлал Неру та Індіра Ганді.

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Моді відвідає Польщу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який раніше відзначився візитом до Росії та обіймами з диктатором Владіміром Путіним під час моторошного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" у липні, запланував візит до Польщі.

За даними джерел The Print, Моді буде у Варшаві й проведе двосторонні переговори з президентом країни Анджеєм Дудою та очільником польського уряду Дональдом Туском.

Також співрозмовники зазначили, що, окрім двосторонньої зустрічі, він відвідає пам’ятники махараджам Джамнагара і Колхапура, які прихистили тисячі польських біженців під час Другої світової війни.

Незадовго до цього ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після кількох років вагань таки відвідає Україну. Це буде перший його візит від початку повномасштабного вторгнення.