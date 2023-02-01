Військові навчання, САУ та радари ППО: Резніков відзвітував про результати поїздки у Францію

Нещодавно стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков у рамках робочого візиту прибув до Парижа. Як наслідок – Україна вже має гарні новини стосовно передачі САУ Caesar та навчання українських бійців.

Резніков домовився про отримання від Франції ще 12 додаткових установок САУ Caesar. Крім того, Франція відправить 150 своїх військових у Польщу, де вони навчатимуть українських захисників.

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Результати поїздки Резнікова

Міністр зазначив, що два дні у Парижі були "інтенсивні та продуктивні". Основною темою візиту був захист повітряного простору України.

Резніков нагадав, що французькі комплекси Crotale вже захищають наші мирні міста та критичну інфраструктуру, бережуть життя наших людей. Тому на перемовинах міністр провів консультації щодо розширення цього компоненту, створення запасу ракет тощо.

Завдяки механізму спеціального фонду, угоду про який ми підписали у жовтні 2022 року на полях зустрічі у форматі "Рамштайн", Франція забезпечить фінансування та передачу 12 САУ CAESAR. Ці артсистеми дуже ефективно проявили себе на полі бою,

– розповів Резніков.

Він також повідомив, що Україна уклала меморандум з компанією Thales щодо постачання двох радарів GM-200, які суттєво підвищать спроможності ЗСУ. Зокрема, вони допоможуть краще виявляти повітряні цілі: крилаті й балістичні ракети, а також дрони різних типів.

Міністр оборони відвідав Францію / Фото з фейсбуку Резнікова

Крім цього, за словами Резнікова, Франція забезпечить підготовку понад 6 500 українських воїнів. Зокрема, 2 000 отримають професійну підготовку на території Франції та Польщі.

Міністр ознайомив французьких колег з безпековою ситуацією, тому розраховує на допомогу у вигляді боєприпасів.

Наостанок Резніков відвідав українських воїнів, які проходять реабілітацію у Франції. Міністр подякував їм за службу, адже саме вони сьогодні є щитом Європи на сході.

Резніков підсумував, що у результаті поїздки зроблено чергові кроки для зміцнення української армії, відтак – чергові кроки до нашої перемоги.

Британське інформаційне агентство Reuters напередодні поїздки стверджувало, що Резніков летить до Франції, аби домовитись за постачання винищувачів F-16. Адже президент Франції Еммануель Макрон 29 січня заявив, що тема літаків не є табуйована. Він сказав, що рішення буде ухвалюватися за умови, що техніка не використовуватиметься для ударів по території Росії.

Натомість усі надії щезли після того, як журналісти AFP повідомили, що Байден проти того, щоб США постачали Україні винищувачі F-16. До слова, раніше в Пентагоні не відкидали постачання літаків F-16 для України в майбутньому – як, зрештою, і будь-яких видів озброєнь. Але казали, що якщо до цього дійде, то йтиметься радше про довшу перспективу – через складнощі управління, навчання тощо.

Проте Олексій Резніков в цьому питанні досить оптимістичний. Протягом візиту до Франції він заявив, що вважає "ні" від США – відмова станом на сьогодні. Міністр сподівається, що зрештою ця позиція зміниться, як було і з іншими видами озброєнь.