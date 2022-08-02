Пелосі на Тайвані може обмежитися транзитним перебуванням в аеропорту, – ЗМІ

Попри погрози Китаю, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі таки може відвідати Тайвань. Експерти припускають, що її візит буде неофіційним й обмежиться перебуванням в аеропорту.

Тайванські ЗМІ посилаючись на анонімні джерела, повідомили, що Пелосі може прилетіти вже 2 серпня. Наступного дня вона, ймовірно, зустрінеться з президенткою Цай Інвень. Однак уряд Тайваню поки цю інформацію ніяк не прокоментував.

До теми Пелосі все ж може відвідати Тайвань всупереч офіційній програмі, – CNN

Візит Пелосі може бути неофіційним

Пелосі разом з 5 членами Конгресу США розпочала свою азійську поїздку 1 серпня. Вона вже зустрілася в Сінгапурі з прем'єр-міністром Лі Сянь Луном. Під час розмови він наголосив на важливості стабільних американсько-китайських відносин.

Прем'єр-міністр та делегація Конгресу також обмінялися думками щодо ключових міжнародних і регіональних подій, зокрема щодо війни в Україні, відносин у протоці та зміни клімату,

– мовиться в заяві міністерства закордонних справ Сінгапуру.

Наразі низка експертів лише припускають, чи відвідає Пелосі Тайвань та яким буде цей візит. За словами колишнього посадовця міністерства оборони США Дрю Томпсона, спікерка може назвати свою поїздку на острів "неофіційною".

"Це примирення із занепокоєнням Пекіна, проте далеко не капітуляція", – зазначив Томпсон.

За його словами, неофіційна зупинка Пелосі на Тайвані після відвідування Малайзії – це "результат, з яким Пекін міг би жити".

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Спікерка може зустрітися з президенткою Тайваню в аеропорту

Своєю чергою, аналітики зійшлися на думці, що якби Пелосі все-таки відвідала Тайвань, то навряд чи вона зупинилася б там як звичайна американка.

"Вона приїде або як спікерка Палати представників, або як членкиня Конгресу США" – зауважив викладач міжнародних відносин і вивчення Китаю в Австралійському національному університеті Вен-Ті Сун.

Професор дипломатії Національного університету Ченчі в Тайбеї Квей-Бо Хуанг зазначив, що хоча Пелосі навряд чи відвідає Тайвань як приватна громадянка, існує ймовірність, що вона може перебувати на острові транзитом. Ймовірно, спікерка прибуде лише в аеропорт на кілька годин, щоб зустрітися з президенткою.

"Якщо вона зробить це або назве це неофіційним візитом, це означатиме, що тиск або військова загроза з боку Пекіна досі викликають у неї занепокоєння", – зазначив Хуанг.

За словами, Вен-Ті Суна, Пекін все одно буде роздратований візитом Пелосі незалежно від статусу її приїзду.

"Цілком ймовірно, що посилення китайського тиску може загнати Пелосі в кут, змусивши її відчути більшу потребу продемонструвати силу і, як наслідок, змусити її відчути більшу рішучість піти ва-банк та повноцінно відвідати острів як спікерка Палати представників США", – підсумував викладач.

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