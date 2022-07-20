путін вибудовує у світі нову вісь зла: хто з ним потрапив до кола вигнанців

путін поїхав до ірану. Там він отримав благословення та схвалення війни з Україною від айятоли алі хомейні.

Клуб світових вигнанців

Нічого дивовижного – вигнанці тому й вигнанці, бо нікому, крім таких же прокажених, як вони самі, більше не потрібні.

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Один одному вони можуть брехати, наприклад, про те, що пуйло "відвело" війська від Києва у вигляді жесту доброї волі й заради переговорів. Про те, що рашистській армії ввалили п*здюлей він, звичайно нічого не скаже.



путін приїхав на поклон у Тегеран, аби клянчити зброю / Фото з телеграм-каналу "Лачен пише"

Вони будуть пижитися на США та цивілізований світ. У**ани типу едроса ісаєва маритимуть про те, що росія стає лідером "вільного світу". Вигнанці такі вигнанці... Вісь зла знову дає про себе знати.

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