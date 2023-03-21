Останні гастролі: чому насправді Путін "поїхав" у Маріуполь

Є багато дискусій на тему візиту обвинуваченого у Міжнародному кримінальному суді Владіміра Путіна в тимчасово окупований Маріуполь. Є версії, що це був двійник, також аналізують наскільки це була награна постановка. Однак важливо врахувати один дуже важливий момент.

Чому Путін раптом зібрався у Маріуполь

За 9 років, що були окуповані частини територій Луганської та Донецької області, президент Росії жодного разу не відвідав ні Донецьк, ні Луганськ.

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І це було у ті роки, коли очільника Кремля не розшукував Міжнародний кримінальний суд, коли попри санкції та деградацію Росії, вона ще не була країною-ізгоєм, і все в неї було непогано.

І от саме зараз цей воєнний злочинець під покровом ночі з'являється в окупованому Маріуполі, щоб показати що? Що в нього все "за планом"?

Ні, у воєнного злочинця Путіна вже давно все не за планом. Якщо доводиться йти на такий перформанс, можна тільки уявити ступінь внутрішньої паніки.

Осине гніздо гуде. Гуде не лише через усвідомлення наслідків виданих ордерів Міжнародного кримінального суду і тих, що ще видадуть. Гудить і через усвідомлення того, що захоплені території їм не втримати й скоро доведеться робити один "жест доброї волі" за іншим. Це були останні гастролі воєнного злочинця!

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Причому гастролі жалюгідні. Без масштабної масовки, прапорів, кульок, тріумфального натовпу, який махає на вулицях з прямої трансляції провідних федеральних телеканалів. Незначне видовище останніх конвульсій наляканого старого суїцидника, який відчуває неминучість.