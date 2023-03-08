Візит Шойгу на окуповані території був відповіддю Пригожину, – розвідка Британії

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про нову поїздку на окуповані території України. Ймовірно, це була відповідь ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, з яким конфліктує Шойгу.

Візит Шойгу міг бути відповіддю на нещодавні кадри, де Пригожин відвідує своїх бійців на передовій. Про це мовиться у звіті британської розвідки.

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Конфлікт Шойгу та Пригожина

ПВК "Вагнера" справді перебуває в гучному конфлікті з міністерством оборони Росії. Зазначають, що, ймовірно, Шойгу болісно ставиться до порівняння з Пригожиним.

Зауважили також, що єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов. Окупант відповідає за Вугледарський сектор Донецької області, де за останні три місяці кілька штурмів не мали успіху.

Що відомо про поїздку Шойгу

Міноборони Росії 4 березня заявило про поїздку Шойгу на фронт. Запевняли, нібито він був на окупованих територіях України. Однак виникли сумніви, чи справді це дійство було.

Річ у тім, що Шойгу показали на борту вертольота, потім на вулиці населеного пункту і вже у приміщенні. Тому неможливо сказати, де і коли точно був знятий ролик.

7 березня повідомили, мовляв, Шойгу відвідав тимчасово окупований Маріуполь, щоб нібито перевірити "відновлення інфраструктури Донбасу". Однак є й інша версія. Припускають, що Шойгу не довіряє начальнику генштабу та командувачу окупантів Валєрію Гєрасімову та певним генералам на цьому напрямку. Деякі з яких можуть підтримувати Пригожина.