Він особисто волонтерив, – Сибіга щемливо подякував "дорогому другу" Сікорському в Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту свого польського колеги Радослава Сікорського до Києва 13 вересня зробив зворушливу заяву. Очільник українського дипломатичного відомства подякував польському урядовцю за давню та непохитну підтримку нашої держави.

Ведуча 24 Каналу розповіла, що Радислав Сікорський, який наразі перебуває у Києві, часто відвідує українську столицю й передає допомогу Силам оборони України.

За що Сибіга подякував Сікорському

Під час спілкування з журналістами Андрій Сибіга відзначив, що Радослав Сікорський особисто долучався до допомоги Україні. Разом зі своєю дружиною Енн Епплбаум він неодноразово приїздив до нашої держави та навідувався до українських захисників.

Я вдячний міністру Сікорському, що не перебуваючи на посаді ще міністра і віцепрем'єра, він особисто працював як волонтер, відвідував наші підрозділи, військових, привозив транспортні засоби. Понад 20 одиниць Радик з дружиною привезли для українських воїнів. Ми за це дуже вдячні,

– наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України також подякував дружині польського дипломата, яку назвав "глобальним голосом адвокації українських інтересів". Сибіга тепло привітав Сікорського в українській столиці та підкреслив значення такої дружби.

Тому ми дуже за це дякуємо і цінуємо. І ще раз, дорогий друже, вітаємо в Києві в такий складний час. Для наших людей це важливо. Ми не наодинці й маємо таких сильних партнерів, друзів, як Польща,

– підсумував Сибіга.

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