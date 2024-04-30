Ключове слово "негайно": Столтенберг дав важливий знак щодо вступу України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав з неанонсованим візитом Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі генсек зауважив, що Україна буде в НАТО негайно, але за декількох умов.

Член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк сказав в етері 24 Каналу, що як тільки завершиться гаряча фаза війни й Україна виконає взяті на себе зобов'язання, її негайно приймуть в НАТО. Це означає, що не буде знову довготривалої процедури вступу в Альянс.

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Однак Юрій Романюк зауважив, що такі заяви звучать сьогодні від чинного генсека НАТО, але вже з вересня – жовтня посаду обійме сьогоднішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Робити як для себе

Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у межах зустрічі висловили свої сподівання щодо пришвидшення отримання допомоги від США у розмірі 61 мільярда доларів. Головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі особисто займається питаннями логістики та сподівається, що вже до кінця травня максимальна кількість боєприпасів, які нагально потрібні Україні, надійдуть на фронт.

Також вони обговорили ситуацію на фронті та як Альянс може допомогти. Єнс Столтенберг нагадав, що ті країни, які мають довести свій оборонний бюджет до 2% НАТО, можуть це зробити шляхом виділення додаткових коштів для безпеки України. Це буде такий же внесок в оборону НАТО, якби вони самі на себе витратили. І тому це дуже важливо,

– підкреслив Романюк.

Також під час зустрічі президента України запросили до Вашингтона на ювілейний саміт, пов'язаний з 75-ю річницею утворення Альянсу.

Потрібні Patriot

Серед важливих тем прозвучало й подальше надання необхідної допомоги. Вочевидь, на саміті у Вашингтоні Єнс Столтенберг буде намагатися переконати всіх союзників по НАТО прийняти рішення про спільну оборонну концепцію допомоги Україні розміром у 100 мільярдів доларів, розраховану на 5 років.

Хтось казав, що 100 мільярдів доларів – дуже велика сума. Ні, виділяти по 20 мільярдів кожного року – це дуже мізерна сума! І правильно кажуть сьогодні європейські політики, що якщо Україні не допомогти в сотні мільярдів доларів, то потім НАТО доведеться витрачати трильйони доларів,

– наголосив член Атлантичної ради.

Він додав, що Україна просить НАТО надати для захисту свого неба сім батарей ППО Patriot. Однак на сьогодні крім однієї німецької батареї більше Patriot немає. Безумовно, навряд чи Греція через конфлікт з Туреччиною віддасть свої системи ППО Україні, а от далека Іспанія могла б виділити хоча б одну батарею, проте чогось цього не робить.

Всі сподівання на те, що США зможе передати Україні хоча б мінімальну кількість батарей для закриття неба,

– сказав Юрій Романюк.

За його словами, якби батареї Patriot надійшли, можна було б передислокувати свої системи ППО із заходу України на схід і на лінію фронту. А військово-повітряні сили Польщі та Румунії могли б взяти на себе прикриття західних кордонів України. На жаль, якщо ці теми та обговорюються, це є державною військовою таємницею, яку ніхто не буде оприлюднювати.

Ключове, що потрібно знати з візиту Столтенберга, – це візит ввічливості, аби запросити Україну на саміт та запевнити її, що допомога буде здійснюватися в максимально можливих об'ємах та у мінімальні можливі терміни,

– підсумував голова ГО "Україна в НАТО".

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