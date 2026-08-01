Підходи можуть змінитися: які результати очікувати від візиту Віткоффа та Кушнера до України

Наближені до Дональда Трампа переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть відвідати Україну у другій половині серпня. Їхній приїзд, ймовірно, відбудеться під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Важливо, що цей візит має відбутися на тлі зовсім іншої позиції США щодо Росії.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, наголосивши, що ключовий момент візиту спецпосланця та зятя Дональда Трампа до Києва полягає у тому, про що буде йти мова під час переговорів з українською стороною. Також важливо, що вони приїдуть до України на День Незалежності.

Буде зміна підходу до мирних перемовин

"Якщо подивитися на контекст того, що відбувається, то Трамп ще під час G7 у Франції представив держсекретаря Марко Рубіо як людину, яка теж займається мирним процесом", – зауважив Леонов.

Він нагадав, що увесь 2025 рік та частину 2026-го Марко Рубіо взагалі або самоусувався, або не був причетний до так званих мирних зусиль і угод, які просували Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Про що говоритимуть Віткофф та Кушнер під час візиту до Києва: дивіться відео

Вони, за словами експерта, дуже часто літали до Москви, зустрічалися з російськими емісарами, щось напрацьовували і потім демонстрували якісь документи на кшталт сумнозвісного плану з 28 пунктів для України і Європи.

Важливо, що Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим сказав, що старих ідей щодо мирних переговорів і "духу Анкориджа" вже не існує. Потрібно шукати щось нове. І з цього погляду важливо, якщо Віткофф і Кушнер приїдуть до України на День незалежності. Тут, ймовірно, буде напрацьовано новий документ, який буде презентовано вже в Сполучених Штатах для Росії. Це буде реальна зміна підходів,

– впевнений він.

Якщо раніше такі документи американські перемовники напрацьовували з росіянами, то тепер – з українською стороною. І це, як зауважив він, буде також суттєвим маркером щодо того, що підходи змінилися.

Сподіваймося, що буде саме так, а старі наративи, які, на думку Марко Рубіо не працюють і не існують, не будуть обговорюватися. Якщо головна частина розмови з Віткоффом і Кушнером буде стосуватися не стільки мирної угоди, скільки повного і безумовного припинення вогню або дорожньої карти для нього, це буде маркером,

– відзначив Олександр Леонов.

Він додав, що щодо цього була підписана відповідна резолюція на саміті G7. Також про це говорить Китай, який виступає за повне і безумовне припинення вогню. І навіть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв теж заявив про те, що цю війну треба завершувати. Тому існує певний консенсус в різних частинах світу, і важливо, щоб він був втілений у вигляді певних документів і вимог до Росії.

Нагадаємо, що після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі 28 липня видання Financial Times зазначало, що спеціальний представник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і колишній старший радник президента США Джаред Кушнер мають вперше відвідати Київ у межах зусиль із припинення війни. Проте раніше Віткофф і Кушнер неодноразово були у Москві.

Пізніше кореспондент "Радіо Свобода" у Вашингтоні Алекс Рауфоглу повідомив, що Віткофф та Кушнер можуть приїхати у Київ 24 серпня – під час урочистостей до 35-ї річниці Незалежності України.