Підписати "велику угоду": Трамп "чув" про візит Зеленського у США 28 лютого і готовий зустрітися

Нещодавно з'явилась інформація про можливу зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США. Трамп відреагував на це.

Президент США не проти візиту українського лідера у п'ятницю, 28 лютого, "якщо він хоче". Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Білого дому.

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Для чого потрібна зустріч Трампа та Зеленського

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський може відвідати Білий дім, щоб підписати економічну угоду про рідкоземельні копалини.

Звичайно, я не проти, якщо він захоче і підпише її разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа,

– сказав він.

Трамп наголосив, що це – дуже велика угода. Раніше Трамп заявив, що майбутня угода з Україною щодо рідкісноземельних металів може оцінюватися в 1 трильйон доларів.

Водночас наразі невідомо, чи запланований офіційний візит між двома президентами.

Трамп знову заговорив про те, що США не подобається, що Європа витратила сто мільярдів, а США – триста п'ятдесят мільярдів.

За його словами, США хочуть повернути ці гроші.

Ми допомагаємо країні вирішити дуже, дуже велику проблему, проблему, з якою мало хто стикався,

– наголосив Трамп.

Також він вкотре підкреслив, що "цього не мало статись".

Увечері 25 лютого стали відомі новини про угоду щодо рідкісноземельних металів, або ж угоду про копалини. Журналісти Financial Times пишуть, що США зняли найбільш жорсткі вимоги до України, і Київ погодився підписати документ.

Раніше також зазначалось, що у першому варіанті не мовилось про гарантії безпеки для України, тому залишалось незрозумілим, що оримала б наша держава від угоди.