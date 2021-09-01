Візит Зеленського до Байдена не буде пустим

Щодо візиту президента Зеленського до США. Що цікаво, перед цим візитом не було завищених очікувань. І це добре.

Тому що коли у нас виникають завищені очікування, то потім, неминуче, великі розчарування. Зараз підстав для розчарувань не буде.

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Перший день візиту

Навіть перший день візиту президента Зеленського виявився і змістовним і результативним (і це ще до зустрічі з президентом США Байденом). Підписана рамкова угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка створює умови для суттєвого посилення співпраці між двома державами у сфері оборони.

Підписана ще низка різних угод і меморандумів по співпраці між Україною і США – від сфери оборони до енергетики та космічної галузі. Це наочно спростовує песимістичні оцінки про те, що візит президента України до США буде "пустим". Як бачимо, все навпаки.

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Ключова подія цього візиту – зустріч президентів Байдена і Зеленського

Подивимося, як вона пройде. Після цього можна буде підбивати підсумки вашингтонської частини візиту.

Але очевидно, що зараз для США позитивні новини про взаємини з їх партнерами є не менш важливими, ніж для нас.