Візит Зеленського до Берліна: летів на VIP-літаку ВПС Німеччини у супроводі винищувачів – фото

Президент України вночі прибув до Німеччини з офіційним візитом. 14 травня стало відомо, що вирушив до Берліна глава держави на VIP-літаку німецьких ВПС. Супроводжували його винищувачі.

Про політ Володимира Зеленського розповіло командування "Люфтваффе". У повідомленні, опублікованому в соцмережах, можна побачити, що з Рима до Берліна глава нашої держави подорожував на VIP-літаку ВПС Німеччини.

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Зеленський – знаковий пасажир

Для нас велика честь вітати президента України в повітряному просторі Німеччини! (Літак – 24 Канал) A319 з Flugbereitschaft (авіазагін у німецьких ВПС, що забезпечує перевезення VIP-персон – 24 Канал) забрав Зеленського у Римі в суботу ввечері,

– йдеться у повідомленні.

У ньому також зазначають, що з авіабази Лехфельд також злетіли два винищувачі Eurofighter. Вони займалися супроводом глави держави з до німецької столиці.



Зеленський летів на VIP-літаку ВПС Німеччини / Фото командування "Люфтваффе"



Повітряне судно супроводжували винищувачі / Фото командування "Люфтваффе"

Зазначимо, що публічно не повідомляли, з ким і коли повинен зустрітися Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліна. Засекреченість пов'язана з міркуваннями безпеки.

Під час своєї поїздки до німецької столиці глава держави вже зустрівся зі своїм колегою Франком-Вольтером Штайнмаєром. Також уже надійшла інформація, що станом на 11:50 відбулася зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До слова, Володимирові Зеленському також планують вручити Премію Карла Великого за європейські заслуги. Її присудили главі держави та народу України ще у грудні, а передадуть в Аахені в неділю.

Перший візит з 24 лютого 2022 року

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що це його перший візит до Німеччини від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ми (зі Штайнмаєром – 24 Канал) обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно,

– зазначив він.

Також глава держави висловив подяку Німеччині за значну військову, економічну та фінансову підтримку України у протистоянні російської агресії.