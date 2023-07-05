Шкодують через витік у ЗМІ: у Болгарії підтвердили візит Зеленського

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що шкодує про витік інформації щодо візиту президента Володимира Зеленського до Софії. Його тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Дипломатичні джерела повідомили про плани українського президента болгарському виданню 4 липня. Візит Зеленського нібито запланований на 6 липня.

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У Болгарії підтвердили візит Зеленського

Тагарев підтвердив візит Зеленського до Болгарії та перепросив за завчасне розголошення інформації.

До такого візиту готувалися певний час, він не є публічним. Мені шкода, що інформація просочилася в публічну площину,

– зазначив міністр оборони Болгарії.

Новий прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков є палким прихильником України, однак президент країни Румен Радев неоднозначно ставиться до позиції Болгарії в НАТО і є противником надання зброї Києву.

Як глава держави Зеленський, ймовірно, зустрінеться з Радєвим під час свого майбутнього візиту. Варто зауважити, що уряд Софії нещодавно оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми матимемо безпеку, коли останній окупант залишить кордон України, а агресивні наміри Кремля будуть заблоковані. Тільки так можна гарантувати наш регіон і наше майбутнє", – заявляв Тагарев на початку червня.

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Поїздка президента на саміт НАТО залежить від ситуації на полі бою

Речник президента Сергій Никифоров зазначив, що майбутні поїздки Зеленського зазвичай не коментують та не анонсують заздалегідь з міркувань безпеки.

А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою,

– заявив речник.

За його словами, рішення про візит Зеленського у Вільнюс ще не ухвалили й потрібно звернути увагу на заяви самого президента, адже він чітко ці обставини вже описував.