Виконав кілька цілей: офіцер ЗСУ відповів, чим був важливий візит Зеленського до Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня відвідав Куп’янськ. Це безпрецедентний крок, який лідери не робили за останні 100 років.

У такий спосіб український лідер виконав декілька цілей. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розібрав 24 Каналу, чому важливий візит Зеленського у Куп'янськ.

"Політичний крок, який був здійснений Президентом України Володимиром Зеленським, є безпрецедентним за останні 100 років. Назвіть хоч одного лідера, Верховного головнокомандувача за 100 років, який був би настільки близько на лінії бойового зіткнення до ворога", – підкреслив він.

Чому цей візит безпрецедентний?

Юрій Федоренко зазначив, що від місця, де Зеленський записав інтерв'ю, відстань від росіян складала трохи більше, ніж 1 кілометр. Насамперед президент чітко показав українському суспільству, що наше військо міцне як з погляду оборони, так і з погляду можливості доведення дій щодо покращення свого положення і відтиснення противника.

Також Зеленський своєю присутністю анулював всі заходи, які вживалися Путіним щодо впливу на президента США Дональда Трампа. Тобто це геополітичний візит, який потребував надзвичайної сміливості. За 100 років не пам'ятаю, хто б це міг зробити,

– сказав військовий.

Тому Дональду Трампу так чи інакше доведеться здійснювати певні кроки, заходи щодо посилення нашої держави і надання Україні необхідних засобів для продовження ведення оборонних дій.

Для українських військових дуже важливо розуміти, що військово-політичне керівництво перебуває з ними плечем до плеча. І ми рухаємося спільно в одному напрямку – збереження української державності, забезпечення безпеки для українських громадян, сталого миру. Миру, але шляхом можливих перемог із чіткими гарантіями, які дадуть можливості нашим онукам не знати, що таке війна,

– наголосив командир.

Візит Зеленського до Куп'янська: що відомо?