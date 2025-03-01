Після скандалу у Білому домі: у Зеленського зробили заяву щодо його візиту до Лондона

У суботу, 1 березня, Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Там український президент проведе низку зустрічей, а також візьме участь у недільному саміті.

Очікується, що сьогодні відбудеться зустріч Зеленського і британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Візит Зеленського у Лондон

За словами прессекретаря президента Сергія Никифорова, зустріч лідерів запланована на 17:00 за місцевим часом (19:00 по Києву).

У неділю Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ. Крім того, український гарант візьме участь у саміті європейських країн.

Нагадаємо, що країни Балтії обурилися тим, що їх не запросили на саміт щодо України. Вони вважають, що це поганий сигнал Путіну.

Натомість стало відомо, що Туреччина запропонує європейцям себе як місце для проведення переговорів України та Росії.