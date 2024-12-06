У Франції підтвердили візит Зеленського у Париж 7 грудня: він зустрінеться з Емманюелем Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу, 7 грудня, проведе зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом у Єлисейському палаці. Поки невідомо, чи будуть лише двосторонні зустрічі чи і тристороння.

Інформацію поширила пресслужба французького лідера ввечері 6 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Макрон зустрінеться із Зеленським та Трампом у Парижі

Згідно з розкладом, о 17:00 за київським часом Макрон зустрінеться з Дональдом Трампом, а о 18:00 – з Володимиром Зеленським. Після цього французький президент вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

Поки що не повідомляється, чи відбудеться окрема або спільна зустріч Зеленського і Трампа, хоча раніше ЗМІ писали про можливість двосторонніх або тристоронніх переговорів за участю Макрона.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися на відкритті Собору Паризької Богоматері в Парижі. Зеленський проведе переговори із Макроном, а також, ймовірно, матиме ще серію двосторонніх зустрічей з іншими політиками. Не виключно, що українському президенту вдасться поспілкуватися із Дональдом Трампом, який також буде на події, що стане їх першою зустріччю після обрання Трампа.