Іспанія передасть Україні ЗРК Hawk, а Німеччина може надати додаткові Patriot

Українська ППО посилюється перед ймовірними атаками Росії по енергооб'єктах взимку. Володимир Зеленський на саміті в Гранаді домовився з партнерами про додаткову допомогу.

Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства провів низку зустрічей зі світовими лідерами. Зокрема президент України переговорив з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Читайте також Україна, готується до можливих атак і тримає запаси трансформаторів за кордоном, – The Economist

Що відомо про переговори з Шольцом

Президент України назвав зустріч з канцлером ФРН змістовною. Зеленський подякував Берліну за підтримку у захисті свободи нашої держави та українського народу. Голова держави зауважив, що це також є захистом Європи та наших спільних цінностей.

Після перемовин з Шольцом Зеленський повідомив, що Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Patriot на зимові місяці.

Президент України зустрівся з канцлером Німеччини: відео Володимира Зеленського



Зеленський переговорив з Санчесом

Володимир Зеленський також поспілкувався з прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом. Вони обговорили новий пакет допомоги для України, що містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи, надання нашій державі енергетичного обладнання перед зимовим періодом, а також роботу й захист зернового коридору.

Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення,

– написав Зеленський.

Він подякував Санчесу та іспанському народу за підтримку України та засудження російської агресії.

Після їхньої зустрічі Мадрид ухвалив рішення щодо передачі Україні ЗРК Hawk. Мовиться про 6 пускових установок. Вони допоможуть захищати об'єкти цивільної та критичної інфраструктури від російських атак. Про це заявила пресслужба уряду Іспанії.



Переговори Зеленського та Санчеса / Фото пресслужби уряду Іспанії

Президент зустрівся з Сунаком

Володимир Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Український президент та голова британського уряду обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки нашої держави. Крім цього вони обговорили зернові коридори та погодилися з тим, що свободу судноплавства в Чорному морі необхідно захищати.

Зеленський заявив, що Україна та Велика Британія продовжать оборонну співпрацю й розширятимуть її.



Переговори президента України та прем'єра Великої Британії: відео Володимира Зеленського

З ким ще зустрівся Зеленський

Володимир Зеленський провів чимало зустрічей на полях саміту у Гранаді. Український лідер переговорив з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Ще він побачився з прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні.

Крім цього український лідер зустрівся зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Також президент України вперше наживо поговорив з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Що сказали в ОП

Андрій Єрмак у своїх соцмережах заявив, що Зеленський на саміті у Гранаді досяг важливих домовленостей, які допоможуть зміцнити ППО та ПРО України. Керівник Офісу Президента наголосив, що треба потужніше захищати нашу державу від російських крилатих та балістичних ракет, дронів-камікадзе та іншого озброєння. Він натякнув, що це ще не все.