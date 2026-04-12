В уряді Італії анонсували зустріч Мелоні із Зеленським у Римі
- Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським 15 квітня у Римі.
- В Офісі Президента України поки не повідомляли про візит Зеленського до Італії.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні найближчими днями зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським. Попередньо, зустріч має відбутися 15 квітня у Римі
Про це повідомила пресслужба італійського уряду.
Що відомо про можливий візит Зеленського до Італії?
У порядку денному на сайті італійського уряду зазначено, що Джорджія Мелоні зустрінеться з українським очільником 15 квітня у Палаццо Кіджі у Римі о 15:30 за місцевим часом (16:30 – за київським). Інших деталей італійська сторона не наводить.
В Офісі Президента України про можливий візит Зеленського до Італії – не повідомляли.
Коли Зеленський останній раз відвідував Італію?
Володимир Зеленський приїздив до Рима 9 грудня 2025 року. Там український лідер також зустрічався з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.
Окрім того, Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Глава держави обговорив із понтифіком війну Росії проти України та питання військовополонених, а також подякував Папі за підтримку та обговорив дипломатичні зусилля для досягнення миру.
Варто зазначити, що Володимир Зеленський також говорив із Папою Римським 3 квітня 2026 року, напередодні католицького Великодня. Український лідер наголосив, що буде радий бачити Папу з апостольським візитом в нашу країну.