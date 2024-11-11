"Щоденна реальність українців": Боррель поділився, як зустрів ранок у київському укритті

9 листопада Жозеп Боррель прибув до Києва з метою підтримки України. Через російський обстріл він змушений був розпочати день в укритті.

Жозеп Боррель зустрів ранок у Києві в укритті через чергову хвилю російських ракетних ударів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на мережу Х верховного представника ЄС.

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Що відомо про візит Борреля

З 9 листопада він перебуває у Києві для подальшої підтримки України. Він розпочав свій ранок в одному зі столичних укриттів.

Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії,

– поділився Боррель.

Зверніть увагу! Цей візит до столиці став для нього п’ятим від початку війни й останнім на посаді представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Боррель наголошував, що підтримка України була його особистим пріоритетом і залишатиметься важливим питанням для ЄС.

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