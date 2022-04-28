У візиті генсека ООН до Путіна не вистачало одного пункту

У візиті генсека ООН Гуттереша до Москви не вистачало одного пункту програми. Я був впевнений, що його повезуть в який-небудь "зразковий" концтабір для українців.

Бо такий концтабір мав Гітлер. Називався Терезієнштадт.

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Показові "екскурсії"

Це було гетто для євреїв, куди спеціально привозили журналістів та Червоний Хрест, аби вони подивилися, як "щасливо" живуть переміщені у Третьому рейху. Привозили й акторів, які мали зображати це "щастя" (російська масовка з радістю брала б участь у таких "шоу", бо має величезний досвід).

Щоправда, реальних євреїв з Терезієнштадту найчастіше відправляли згодом в газові камери Аушвіца…

Росія примусово вивезла дітей з України / Фото ілюстративне, Getty Images

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Примусова депортація до Росії

На сьогодні на територію Росії примусово вивезені сотні тисяч українців з місць окупації. Доля багатьох тисяч з тих, які пройшли спеціально створені "фільтраційні табори", невідома.

Вчора (27 квітня – 24 канал) якраз читав про вивезених у невідомому напрямку дітей з дитбудинку. Як стверджує омбудсмен Людмила Денісова, за час війни понад 160 тисяч українських дітей примусово вивезли до Росії або в ОРДЛО.

Цікаво, чи ставив ці питання генсек ООН Путіну? Якщо ні, то про що ми говоримо? Яка ООН?

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