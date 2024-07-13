ЗМІ дізналися, куди вирушить Зеленський після США

Володимир Зеленський був присутнім на саміті НАТО у Вашингтоні. ЗМІ вдалося отримати інформацію, куди він поїде далі.

За інформацією ЗМІ, очікується, що наступного тижня Володимир Зеленський поїде до Великої Британії. Там він має виступити в Бленхеймському палаці перед європейськими лідерами, які збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію.

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Поїздка не підтверджена

Український президент зустрічався з Кейром Стармером під час саміту НАТО у Вашингтоні. Це буде перша можливість Зеленського зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка буде готова підтвердити постійну підтримку Великої Британії.

Водночас домовленості Стармера про поїздки рідко підтверджуються, але джерело вважає, що "90% впевненості", що Зеленський там буде.

Це має бути конференція 18 липня. Вона має стати четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства, колективу, започаткованого після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.