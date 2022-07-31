Конгрес США розробляє критерії для визнання росії країною-спонсоркою тероризму

США невдовзі можуть офіційно визнати росію державою-спонсоркою тероризму. Для цього у Конгресі наразі розробляють спеціальні критерії.

Про це повідомила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал. Раніше Сенат ухвалив резолюцію, що закликає Держдеп прийняти позитивне рішення у цьому питанні.

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Визнання росії спонсоркою тероризму не надто вплине на санкції

За словами Андреа Калан, для того, аби визнати країну спонсоркою тероризму, необхідно встановити спеціальні критерії, і Конгрес США саме займається цим.

Коли йдеться про спонсорування тероризму, то існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії,

– заявила Калан.

При цьому офіційна представниця Держдепу США зауважила, що визнання такою країною росії фактично не вплине на посилення проти неї санкцій.

Тому, що ті санкції, найпотужніші санкції, які вже існують, вони схожі на ті, які застосовуються, коли країну оголошують спонсором тероризму,

– підкреслила американська посадовиця.

Нагадаємо, що днями раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив невпевненість щодо визнання росії державою-спонсоркою тероризму, попри одноголосну підтримку відповідної резолюції Сенатом.

Він заявив, що практичні наслідки такого рішення однакові з уже прийнятими проти росії санкціями. При цьому, за твердженням The New York Times, долучення кремля до одного списку з Північною Кореєю, Сирією, Кубою та Іраном може остаточно розірвати усі дипломатичні стосунки між Вашингтоном та москвою.

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