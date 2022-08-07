Блінкен гальмує визнання росії спонсором тероризму: Піонтковський сказав, як це завершиться

Держсекретар Ентоні Блінкен наразі гальмує визнання росії країною-спонсоркою тероризму. Російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський розповів, чому так відбувається.

Раніше Сенат одноголосно ухвалив резолюцію, що закликає Держдеп прийняти позитивне рішення у цьому питанні. За словами Піонтковського, ситуація, яка наразі склалася, йому теж не подобається. Про це публіцист заявив на своєму ютюб-каналі, повідомляє 24 канал.

До теми Чому у США гальмують визнання росії спонсором тероризму: припущення військового експерта

В Європі побоюються визнання росії країною-терористкою

Піонтковський зауважив, що саме таким є американське законодавство – називати країну спонсоркою тероризму повинен Держдепартамент, тобто Блінкен. Він зауважив, що розмовляв щодо цього з людьми, близькими до Держдепу.

По-перше, що це змінить? За законом, впроваджуються доволі серйозні санкції. Проте вони практично всі вже запроваджені. Є лише 2 нові,

– зазначив політолог.

За його словами, після визнання країни спонсоркою тероризму президент США може накладати санкції на будь-які держави, які мають якісь економічні інтереси, що сприяють терористам.

"Тобто, оголосивши росію країною-спонсоркою тероризму, Сполучені Штати можуть запроваджувати санкції проти будь-яких країн, зокрема європейських. Так ось, люди в Держдепі кажуть, що це дуже тривожить європейських союзників", – додав Піонтковський.

Він зауважив, що саме тому у США намагаються якось все максимально загальмувати.

"Проте гальмувати можна до якогось моменту. Це рано чи пізно буде", – наголосив публіцист.

Також Піонтковський розповів, що після ухвалення цього рішення суди в Сполучених Штатах прийматимуть фінансові позови проти громадян країни-терористки – президента владіміра путіна чи звичайних воєнних злочинців – та накладатимуть на них важкі фінансові санкції.

"Я гадаю, що це зроблять. Нам протистоїть абсолютне зло. Вони щодня вчинятимуть нові воєнні злочини, але ще один воєнний злочин й келих терпіння буде переповненим", – додав політолог.

Піонтковський підсумував, що, на його думку, Блінкен врешті визнає росію країною-терористкою, попри "зойки європейських союзників".

Буде цікаво – Мусієнко розповів, чи справді Ентоні Блінкен не є прихильником надання зброї для України: дивіться відео