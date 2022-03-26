Визнав, що веде війну: Путін підписав закон, про те, що окупанти – це "учасники бойових дій"

Президент країни-агресора Росії підписав указ, який надає російським окупантам, що воюють в Україні, статус "учасники бойових дій". Таким чином Путін на офіційному рівні визнає, що веде війну проти України.

За вбивства на території України та воєнні злочини окупанти тепер офіційно зможуть отримати щомісячні зарплати, податкові пільги, медобслуговування та безкоштовний проїзд в електричках.

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Деталі закону

22 березня закон запропонували в Держдумі окупантів. Наступного дня правки до закону "Про ветеранів" в Росії набули чинності – від 23 березня Путін офіційно визнав, що його армія веде війну проти України.

Також "ветеранами" стали ті російські військові, що вбивали та вбивають мирне населення в Сирії.

Указ Путіна про надання окупантам статусу "учасників бойових дій" / Скриншот Держдуми

Указ Путіна про надання окупантам статусу "учасників бойових дій" / Скриншот Держдуми

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