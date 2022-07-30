Візуальні докази більше підтверджують версію України, – ISW про трагедію в Оленівці
Джерело:ISW
В американському Інституті вивчення війни заявили, що бачили кадри пошкодження колонії в Оленівці. Там зазначають, що вони відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS.
Відповідну інформацію в Інституті вивчення війни повідомили в ніч проти 30 липня. Перед цим в ООН заявили, що шоковані злочинами росіян проти полонених українців.
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ISW прокоментував трагедію в Оленівці
Експерти були досить обережними у своїй аналітиці. Вони зазначають, що нададуть повніший аналіз, коли отримають більше деталей. Втім, стисло вказали, що за візуальними ознаками наразі версія, яку надає українська влада є правдоподібнішою, ніж та, яку дає росія.
Україна та росія звинувачують в атаці один одного, та наявні візуальні докази, схоже, більше підтверджують українську версію, ніж російську. Проте нині ISW не може незалежно оцінити характер нападу чи сторону, відповідальну за нього,
– прокоментували в Інституті вивчення війни.
Також в ISW повідомили, що бачили відео з місця трагедії, яке опублікували російські пропагандисти:
- на кадрах помітні пошкодження від пожежі, яка виникла у приміщенні колишньої колонії № 120 в Оленівці;
- пояснили, що це не такі пошкодження, які могли б бути від атаки системою HIMARS.
Ба більше, кремлівські пропагандисти також оприлюднили кадри осколків з ракети з системи HIMARS. Проте доказів, що уламки знайшли саме в цьому селищі – не надали.
Вбивство в Оленівці: основне
- Вранці 28 липня росія атакувала колишню колонію № 120 на території тимчасово окупованої Оленівки. Там перебували українські полонені – 190 людей. Зокрема, мирні українці та захисники Маріуполя.
- Володимир Зеленський повідомив, що загинули понад 50 українців. Ще 130 – поранені.
- За даними Асоціації родин захисників "Азовсталі", росія вдарила по приміщенню з артилерії.
- Проте радник глави ОП Олексій Арестович пояснив, що масове вбивство полонених в окупованій Оленівці 29 липня схоже до підриву будівель колонії зсередини. Ймовірно, це зробили, щоб приховати вбивства полонених українців, яких там утримували.
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