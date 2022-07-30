Візуальні докази більше підтверджують версію України, – ISW про трагедію в Оленівці

В американському Інституті вивчення війни заявили, що бачили кадри пошкодження колонії в Оленівці. Там зазначають, що вони відрізняються від тих, які може завдати система HIMARS.

Відповідну інформацію в Інституті вивчення війни повідомили в ніч проти 30 липня. Перед цим в ООН заявили, що шоковані злочинами росіян проти полонених українців.

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ISW прокоментував трагедію в Оленівці

Експерти були досить обережними у своїй аналітиці. Вони зазначають, що нададуть повніший аналіз, коли отримають більше деталей. Втім, стисло вказали, що за візуальними ознаками наразі версія, яку надає українська влада є правдоподібнішою, ніж та, яку дає росія.

Україна та росія звинувачують в атаці один одного, та наявні візуальні докази, схоже, більше підтверджують українську версію, ніж російську. Проте нині ISW не може незалежно оцінити характер нападу чи сторону, відповідальну за нього,

– прокоментували в Інституті вивчення війни.

Також в ISW повідомили, що бачили відео з місця трагедії, яке опублікували російські пропагандисти:

на кадрах помітні пошкодження від пожежі, яка виникла у приміщенні колишньої колонії № 120 в Оленівці;

пояснили, що це не такі пошкодження, які могли б бути від атаки системою HIMARS.

Ба більше, кремлівські пропагандисти також оприлюднили кадри осколків з ракети з системи HIMARS. Проте доказів, що уламки знайшли саме в цьому селищі – не надали.

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