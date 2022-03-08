"Визволення" Путіна виглядає так: на Донеччині від 24 лютого загинуло 58 мирних жителів

У Донецькій області від 24 лютого загинули 58 мирних жителів. Про це розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Ще 288 людей було поранено. Ще раз нагадаємо, що мовиться лише про мирних жителів Донеччини, а не військових.

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Серед жертв російської агресії маленька дитина

Сьогодні нам стало відомо про ще двох загиблих у Маріуполі. Це моторошна історія. Від зневоднення померла 6-річна дівчинка – її знайшли поряд із матір'ю, яку вбив російський снаряд,

– нагадав Павло Кириленко.

Він додав, що 8 березня окрім Маріуполя та Волновахи, бої проходили біля Мар’їнки. Російські окупанти обстріляли:

Новолуганське,

Попасне,

Красногорівку.

У Новолуганському росіяни пошкодили будинок і газогін. Тим часом у Верхньоторецькому відновили електропостачання.

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