"Визвольний похід": Росія похвалилася окупацією Польщі у 1939 році

У Росії поширили відео, в якому вторгнення радянських військ до Польщі у 1939 році назвали "визвольним походом". Польські дипломати відреагували миттєво, нагадавши про змову Сталіна та Гітлера.

В опублікованому ролику стверджується, що СРСР "звільнив" Західну Білорусь і Західну Україну від окупації Польщі та не дав нацистам "підійти до Мінська".

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"17 вересня 1939 року Червона армія почала визвольний похід на території Польщі. Народи Західної Білорусі та Західної України вітали радянських військових", – написали в описі до відео.

Це була агресія, – МЗС Польщі

Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясина відповів на відверту брехню Росії, нагадавши про змову диктаторів Сталіна та Гітлера.

Не було ніякого "визвольного походу" – це була агресія, здійснена у змові з нацистською Німеччиною,

– наголосив він.

"Польська держава не припинила існування 17 вересня 1939 року. А жителі окупованих територій стали жертвами злочинів радянської держави", – додав дипломат.

Наприкінці червня Польща та Естонія обурилися статтею Володимира Путіна про Другу світову війну, звинувативши його у маніпуляціях історією.



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Текст публікації Лукаша Ясини:

Не було ніякого "визвольного походу" – це була агресія, здійснена у змові з нацистською Німеччиною. Польська держава не припинила існування 17 вересня 1939 року. А жителі окупованих територій невдовзі стали жертвами злочинів радянської держави.