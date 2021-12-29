Вколов "вакцину" та пограбував: на Сумщині до понад 7 років засудили чоловіка

У травні 2021 року у селі Озаричі Конотопського району, що на Сумщині, чоловік представився фельдшером та запропонував пенсіонерам вакцинуватись. Замість вакцини він вколов людям снодійне та пограбував їх.

Коли жінка отямилась, то зловмисник почав завдавати їй ударів та зчинив пожежу. Суд визнав чоловіка винним 28 грудня 2021 року.

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Суд засудив злочинця до понад 7 років ув'язнення

Суд визнав винним 54-річного чоловіка за:

розбійний напад на родину пенсіонерів;

підпал їх будинку;

викрадення документів.

Засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла,

– розповіли у прокуратурі.

Прокурор довів провину злочинця

У відомстві розповіли – прокурор у суді довів, що 4 травня 2021 року в селі Озаричі Конотопського району чоловік:

прийшов у дім пенсіонерів, назвався фельдшером та запропонував їм вакцинуватися від COVID-19;

літні люди були в зоні ризику та погодились на вакцину;

проте фельдшер замість вакцини вколов пенсіонерам снодійне;

чоловік почекав, доки вони заснуть та почав шукати у них гроші та інші цінні речі.

Коли 79-річна жінка отямилась, нападник почав завдавати їй удари та вимагати гроші. Не отримавши бажаного, він прихопив із собою мобільний телефон та банківську картку. Тікаючи, чоловік підпалив веранду, аби таким чином приховати свій злочин,

– розповіли у прокуратурі.

Літні люди погасили пожежу та викликали поліцію. Відомо, що чоловік готувався до злочину заздалегідь. Він мав з собою дані потерпілих, пляшечки зі снодійним, шприци.

Коротко про останні подібні інциденти

21 грудня у Львові матір та донька у під'їзді напали на 68-річну львів'янку. Вони вкрали у неї гроші та мобільний телефон. Поліція затримала зловмисників. Їм загрожує від 4 до 6 років в'язниці.

26 грудня у Дніпрі чоловік пробрався до квартири, щоб пограбувати її. Коли його викрили, чоловік почав бити господаря помешкання ноутбуком. Поліція затримала зловмисника.

28 грудня у центрі Києва на вулиці Хрещатик чоловік застряг на даху гаража через травмовану ногу. Потерпілий намагався наздогнати злодіїв, які його пограбували, але це йому не вдалося. Чоловіка врятували та надали йому допомогу.

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