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"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала докази

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"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів
"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів / Колаж 24 канал

Жителька російського Барнаула Марія Мотузна, яку на батьківщині судять за звинуваченнями в екстремізмі та образі почуттів вірян через меми в соціальній мережі "Вконтакте", показала, яку інформацію соцмережа надає слідству.

Відповідну інформацію Мотузна опублікувала у Twitter, де вона називає себе Frolova.

За даними обвинуваченої росіянки, лише 40 аркушів складають ІР-адреси, з яких вона заходила на свою сторінку у "ВКонтакте".

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Соціальна мережа також надала слідству інформацію про зміни паролів Мотузної, усі імена, якими вона називала свою сторінку, історію блокувань акаунта та причини цих блокувань, прив’язку та зміну номерів телефонів, історію та навіть тексти звернень у сервіс підтримки "ВКонтакте" тощо.

"Новая газета" повідомляє, що 8 травня 2018 року до будинку Мотузної прийшли з обшуками. Її звинувачують за двома статтями: "розпалювання ненависті або ворожнечі" та "образа почуттів вірян", за що дівчині загрожує до 6 років ув’язнення. Причиною таких обвинувачень стали меми сторінці Мотузної у "ВКонтакте" та картинки, які були збережені на її комп’ютері.

Теги: ВКонтакте Соцмережі Техно Новини Росії Інтернет
Джерело: 24 Канал
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