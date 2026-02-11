Продавали "трофейні" автомати і гранатомети: СБУ та Нацполіція викрили 7 ділків

У чотирьох областях України СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю. Під час обшуків правоохоронці вилучили російські автомати, протитанкові гранатомети та ящики з набоями.

Один з підозрюваних зберігав боєприпаси у своєму гаражі на території власного будинку. Про це повідомила СБУ.

Дивіться також Готував обстріли одразу трьох областей: СБУ викрила коригувальника ГРУ Росії

Як СБУ затримала торгівців зброєю?

На Вінниччині СБУ викрила трьох контрактників з військових частин ЗСУ, які вивозили "трофейну" зброю із зони бойових дій. Їх затримали під час продажу трьох російських автоматів разом із боєприпасами.

У Закарпатській області затримали ще двох учасників групи, один з яких облаштував схрон зі зброєю біля місцевого автовокзалу. Інший підозрюваний намагався позбутися бойових гранат, які зберігав на подвір’ї будинку.

СБУ затримала 7 торгівців "трофейної" зброї / фото СБУ

У Запоріжжі викрили 31-річного мобілізованого, який після СЗЧ забрав із собою два автомати та гранатомет. Викрадену зброю він планував продати через знайомих у прифронтовому місті.

На Рівненщині правоохоронці затримали місцевого керівника добровольчого формування, який хотів продати партію російських гранат разом з автоматом АК-74 та набоями. Він також вкрав зброю з фронту.

Усім затриманим повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?