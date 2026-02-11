Продавали "трофейні" автомати і гранатомети: СБУ та Нацполіція викрили 7 ділків
- У чотирьох областях України СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю, вилучивши автомати, гранатомети та боєприпаси.
- Затриманим повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, їм загрожує до 7 років ув'язнення.
У чотирьох областях України СБУ затримала 7 ділків, які торгували "трофейною" зброєю. Під час обшуків правоохоронці вилучили російські автомати, протитанкові гранатомети та ящики з набоями.
Один з підозрюваних зберігав боєприпаси у своєму гаражі на території власного будинку. Про це повідомила СБУ.
Дивіться також Готував обстріли одразу трьох областей: СБУ викрила коригувальника ГРУ Росії
Як СБУ затримала торгівців зброєю?
На Вінниччині СБУ викрила трьох контрактників з військових частин ЗСУ, які вивозили "трофейну" зброю із зони бойових дій. Їх затримали під час продажу трьох російських автоматів разом із боєприпасами.
У Закарпатській області затримали ще двох учасників групи, один з яких облаштував схрон зі зброєю біля місцевого автовокзалу. Інший підозрюваний намагався позбутися бойових гранат, які зберігав на подвір’ї будинку.
СБУ затримала 7 торгівців "трофейної" зброї / фото СБУ
У Запоріжжі викрили 31-річного мобілізованого, який після СЗЧ забрав із собою два автомати та гранатомет. Викрадену зброю він планував продати через знайомих у прифронтовому місті.
На Рівненщині правоохоронці затримали місцевого керівника добровольчого формування, який хотів продати партію російських гранат разом з автоматом АК-74 та набоями. Він також вкрав зброю з фронту.
Усім затриманим повідомили про підозру за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
Що ще відомо про успішні операції СБУ?
СБУ та Нацполіція затримали 30-річного агента Кремля у ЗСУ. Він передавав ворогу дані про місця дислокації українських військ на Харківщині.
Прокурори спільно з СБУ та поліцією 4 лютого затримали мера Галича Олега Кантора. Він вимагав понад 230 тисяч гривень хабаря.
Неповнолітня дівчина з Івано-Франківської області шпигувала для Росії, передаючи дані про стратегічні об'єкти. Її затримала СБУ 16 січня під час зйомки готелю, де перебували військові.