Вирвав з рук скриньку для пожертв і намагався втекти: у Рівному невідомий напав на священника

У Рівному посеред білого дня невідомий чоловік напав на священника та намагався пограбувати. Зловмисник вихопив з рук потерпілого скриньку для пожертв і кинувся втікати.

Догогою грабіжник намагався розбити коробку, щоб вийняти гроші, але зробити цього йому не вдалося. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Однак чоловікові не вдалося втекти – його затримали небайдужі громадяни. Вони ж викликали поліцію на місце події.

Зазначається, що зловмисник поводив себе неадекватно та заявляв, що "живе у лісі та в нього немає грошей".

У Рівному чоловік напав на священника / Фото ITV

У Рівному чоловік спробував пограбувати священника / Фото ITV