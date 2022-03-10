Влада Білорусі дозволила перевозити російські ракети своєю залізницею

Росія напала на Україну 2 тижні тому. Вторгнення відбулося "з дозволу" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він і досі не виступає проти розміщення окупаційних військ на території своєї країни та перевезення ракет білоруською залізницею.

У Центрі протидії дезінформації впевнені, що білоруси повинні вимагати від влади заборонити пересування територією країни військових ешелонів з технікою. Адже ті, хто перевозить російські боєприпаси, також є учасниками злочину.

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Білорусь дозволила перевозити ракети своєю залізницею

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.

При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численними жертвами,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозять:

головні частини ракет "Точка-У",

реактивні снаряди РСЗВ "Град",

реактивні снаряди "Смерч";

квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

Окрім небезпеки детонування, виникає реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. Працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати у цих умовах.

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