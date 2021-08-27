Влада готова до застосування сили під час масових акцій протесту, – експерт

Новий порядок залучення Нацгвардії для припинення масових заворушень є спробою влади легалізувати насильницький розгін акцій протесту.

Про це повідомила політичний експерт Світлана Кушнір, коментуючи відповідну постанову уряду.

"20 серпня Кабмін ухвалив порядок залучення Нацгвардії для припинення масових заворушень. Так, відповідно до документа з метою припинення масових заворушень Національна гвардія організовує та проводить спеціальну операцію з припинення масових заворушень і забезпечує керівництво та координацію діяльності сил і засобів правоохоронних органів, залучених до спеціальної операції з припинення масових заворушень", – зазначила експертка.

Вона підкреслила схожість відповідної урядової постанови з диктаторськими "законами 16 січня".

Такі повноваження є сумною алюзією на “закони 16 січня”, ухвалені поплічниками Януковича. А єдине, що їх відрізняє, то це те, що цього разу влада ухвалила репресивні норми до початку масових акцій, а не після,

– підкреслила Кушнір.

Також, за словами Кушнір, влада почала призначати на посади в правоохоронних органах люстрованих силовиків або тих, які виконували незаконні накази під час розгону Майдану.

"Свіжі приклади – призначення нових очільників поліції Києва та Одеси. Їх лояльність беззаперечна, бо люстровані – на гачку у влади і готові виконувати будь-які накази", – повідомила Кушнір, зазначивши, що таким чином Банкова забезпечила собі юридичну "подушку", якою можна буде скористатися під час масових акцій протесту.

За допомогою спеціально навчених людей будь-яку протестну акцію можна перетворити на заворушення і залучити для її розгону військовослужбовців Нацгвардії. Цілком легально, як казав Янукович,

– підкреслила Кушнір.