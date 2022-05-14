Влада Грузії вперше відреагувала на "референдум" у Південній Осетії щодо приєднання до Росії

Вчора, 13 травня, "президент" Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив про намір провести "референдум" про приєднання "республіки" до Росії. Він призначив його на 17 липня 2022 року.

Вже сьогодні Грузія прокоментувала заяву маріонеткового "президента" невизнаної республіки – країна не визнає "референдум" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Про це заявив глава партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе.

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Грузія не визнає "референдум" у Південній Осетії

Тбілісі висловило чітку і ясну позицію щодо "референдуму" в Південній Осетії про приєднання до Росії. Грузія не визнає цього.

У зв'язку з цим наша позиція дуже чітка і ясна. Ми будемо слідувати саме цій лінії,

– уточнив Кобахідзе.

Також додав, що Тбілісі не визнаватиме де-факто ні влади, ні вибори, ні референдум.

Референдум про приєднання до Росії

раніше у Грузії назвали проведення цього "референдуму" неприйнятним і заявили, що його результати будуть юридично нікчемні.

Ще на початку березня "президент" невизнаної республіки Анатолій Бабілов оголосив про кроки для возз'єднання з країною-агресоркою. Тепер повідомив, що такі кроки, зокрема "референдум", в Південній Осетії проведуть 17 липня.

Бібілов також повідомив, що ЦВК "одностайно підтримала ініціативу про входження Південної Осетії до складу Росії".

"Документи передали до суду. Ми чекаємо на рішення суду і вже зовсім скоро збудеться наша велика мрія!" – заявив ватажок невизнаної влади.

Окупація Південної Осетії

Зазначимо, що Росія окупувала цю частину Грузії у 2008 році, встановила маріонеткову "владу", як у "ДНР" та "ЛНР". Більшість країн світу не визнають незалежність Південної Осетії, як і результати виборів її "президента".

Незалежність цієї республіки визнають тільки Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру, Сирія та самопроголошені Республіка Абхазія, Придністровська Молдавська Республіка та Нагірно-Карабаська Республіка.