Влада Ізюма не погодилась на ультиматум окупантів здати місто

Російські окупанти поставили ультиматум меру Ізюма, аби він здав їм місто. Марченко відмовився.

Мерові Ізюма запропонували здати місто 5 березня, але він не погодився. Про це повідомив його заступник Мацокін 11 березня.

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Їхньою метою було і залишається військове просування на південь. На ці погрози Ізюмський міський голова відповів, що він мер українського міста і ним залишиться,

– розповів заступник мера.

Також Мацокін додав, що головним завданням міської влади є збереження життя і здоров'я людей та забезпечення життєдіяльності міста, а не проведення військових операцій.

"Це шантаж, провокації і маніпуляції, гра на почуттях і відповідальності за місто", – додав він.

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