"Осколок не будуть виймати": Влада Ліберова розповіла про самопочуття після поранення на фронті

Напередодні стало відомо, що українська фотографка Влада Ліберова зазнала поранень на фронті. Невдовзі вона розповіла, в якому стані.

Наразі Влада Ліберова приїхала до Києва. У столиці вона продовжить лікуватися після травм, яких зазнала на фронті. Детальніше про ситуацію розповів як її чоловік Костянтин Ліберов, так і сама Влада.

Читайте також Били по місцю, де благодійники годують людей: окупанти цинічно обстріляли "Градами" Вовчанськ

Костянтин Ліберов розставив усі крапки над "і"

Передовсім він зазначив, що Влада Ліберова зазнала поранення у пікапі з військовими. Своїми словами він спростував інформацію, яку медіа поширювали раніше. Тоді мовилося про те, що фотографку буцімто поранили в автомобілі благодійної організації.

Друзі, у мене питання. Звідки ви берете інформацію про автомобіль благодійної організації та контужених волонтерів? Ми їхали у військовому пікапі з військовими, жодних волонтерів із нами не було, як і благодійних авто. Будь ласка, перевіряйте інформацію, яку публікуєте,

– закликав Костянтин.

У своєму інстаграмі Влада Ліберова розповіла про самопочуття. За її словами, їй уже краще. Вона продовжить лікуватися в одній зі столичних лікарень. Костянтин додав, що осколок зі стегна фотографки діставати не будуть.

Ця усміхнена сталева дупка вже сама йде додому після крапельниць. Будемо тепер їздити на перев'язку та уколи. Осколок так і залишиться, його не будуть виймати, бо він такої глибини і біля кістки, що операція може принести більшої шкоди. Якщо не буде ускладнень, то так вже і буде,

– додав Костянтин Ліберов.

Що відомо про поранення Влади Ліберової