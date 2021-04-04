Влада Німеччини пообіцяла привілеї для вакцинованих на COVID-19: що їм дозволять

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Ті громадяни Німеччини, яких вакцинували від коронавірусу, можуть отримати привілеї від влади. Вони матимуть змогу подорожувати, не дотримуючись карантину.

Джерело:

Bild am Sonntag

Крім цього, дозволять ходити по магазинах без попереднього тесту на COVID-19. Все через те, що у вакцинованих виробився імунітет. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я країни Йенс Шпан.

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Як зазначив глава МОЗ, остаточне рішення приймуть вже після того, як у Німеччині мине третя хвиля коронавірусу. Тож вакциновані громадяни можуть мати певні переваги.

Ті, хто отримав щеплення, зможуть без тестів ходити по магазинах або в перукарні. Також, як вважають в Інституті Роберта Коха, їм більше не потрібно буде дотримуватися карантину,
– сказав Шпан.

Голова МОЗ послався на дослідження в Інституті Роберта Коха. У ньому мовиться про те, що на 15-й день після завершення вакцинації люди менш заразливі, ніж ті, у яких негативний тест на COVID-19 і відсутні симптоми хвороби.

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