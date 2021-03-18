Влада окупованого Криму просить Білорусь відновити авіа та залізничне сполучення з півостровом

Так званий віцепрем'єр окупованого Криму Георгій Мурадов звернувся до офіційного Мінська з проханням відновити транспортне сполучення. Мурадов пояснив, що начебто на півострові хочуть бачити більше білоруських продуктів.

Представник окупаційної влади переконує, що саме з Криму буде зручно доставляти продукцію на Близький Схід та Північну Африку. Звісно, не проти окупанти бачити на кримських курортах і більше туристів з Білорусі.

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Це одна з тем, над якою ми працюємо. Білорусі ми надаємо колосальне значення. Співпраця з білоруськими підприємствами значно ожила у другій половині минулого року,

– заявив Мурадов.

Мурадов вже озвучував цю ідею не раз

Така ідея приходить Мурадову вже не вперше. Як писали російські ЗМІ, ще у січні 2020 року так званий віцепрем'єр запропонував відновити сполучення з Білоруссю. Проте, очевидно, його пропозиція відповіді не знайшла.

Пряме транспортне сполучення перервали у 2014 році

Зазначимо, що пряме транспортне сполучення між Білоруссю та Кримом зупинили у 2014 році – після окупації півострова Росією. До цього часу між Мінськом та Сімферополем курсували потяги та здійснювали перельоти літаки.