Республіканець оцінив, як на Путіна вплине нова хвиля війни у Сирії

Війна у Сирії серйозно похитнула позиції Москви на Близькому Сході. Кремль стрімко втрачає свій вплив там, що показує всьому світові слабкість Росії.

Про це 24 Каналу розповів Дон Бейкон – конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил, зазначивши, що союзниками Владіміра Путіна є одні головорізи – Башар Асад, Аятолла Хаменеї, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин. Жодна нормальна людина не хотіла б мати з ними ніяких зв'язків.

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Втрати Путіна у Сирії

Дон Бейкон підкреслив, що Путін зазнає певних втрат. Це удар по репутації та сферах його впливу у геополітиці.

Можливо, диктатору доведеться вивезти всі свої війська з Сирії. Люди, які виграють боротьбу там, самі по собі не такі вже й хороші. Це ісламські екстремісти, – сказав конгресмен-республіканець.

Він висловив думку, що вони не будуть союзниками Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю чи України, але приємно бачити, що Асад зазнає краху.

Важливо! У Сирії повстанці захопили Дамаск і резиденцію Башара Асада, свідченням чого стали кадри з його палацу, опубліковані опозицією. Прем'єр-міністр країни заявив про готовність до мирної передачі влади відповідно до волі сирійського народу.

Росія прагне влади у Грузії

Конгресмен-республіканець додав, що у Путіна також виникли проблеми й у Грузії. Там є люди, як і українці, які не хочуть, щоб над ними домінував Кремль. Грузини вимагають демократії, вільних ринків, верховенства права.

Вони хочуть бути в союзі із Заходом, де люди мають гідність і до них ставляться як до цінних особистостей. Тому у Грузії чинять спротив проросійській владі.

Вони не хочуть бути частиною російської сфери впливу,

– зауважив Дон Бейкон.

Нагадаємо, у Грузії тривають масштабні протести проти рішення уряду призупинити переговори щодо вступу до ЄС. Учасники акцій у Тбілісі стикаються з жорсткими діями поліції, яка використовує водомети та проводить арешти.