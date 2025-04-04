"Росія не випадково обирає цілі": у владі вперше відреагували на удар по Кривому Рогу

Омбудсмен України заявив, що у місці удару чи поблизу у Кривому Розі немає жодного військового об'єкту. Це є військовим злочином.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена України Дмитра Лубінця.

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Реакція влади на удар по Кривому Рогу

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Росія у Кривому Розі не цілила по військових об'єктах. Постраждала виключно цивільна інфраструктура.

Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Поранених – понад 50, цифра може зростати.

Внаслідок удару виникли пожежі, серйозно пошкоджено багатоповерхові будинки, знищено квартири, автівки.

Росія – це країна, яка системно знищує мирне життя. Вона не випадково обирає цілі. Вона б’є по людях. І це – її справжнє обличчя,

– заявив Лубінець.

Президент України Володимир Зеленький опублікував моторошні фото з Кривого Рогу та повідомив, що рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил – тільки від цього залежить, коли закінчиться війна,

– заявив президент.

Він закликав партнерів змусити Росію зупинити терор.

"Так виглядає "готовність росії до миру". США, Європа, Україна, країни Глобального Півдня - ми маємо це зупинити, всі ці вбивства і безкарність", – додав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У той самий час, коли люди повертались з роботи, на дитячих майданчиках грались діти. Удар просто по житлових будинках, ресторану. Уже 14 загиблих. Шестеро дітей. Жорстокість і ницість ворога не знає меж", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це не про війну. Це про навмисне знищення українців. Це про тероризм, що не маскується навіть формально", – написала очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Секретарка Запорізької міської ради та виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко зазначила, що сьогодні у Кривому Розі був день жалоби за загиблими після удару у середу, який забрав життя 4 осіб. Росіяни примножують свій терор у жалобний день.