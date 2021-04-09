Влада Японії хоче спустити воду з "Фукусіми" в океан, активісти – проти, – ЗМІ

Японський уряд хоче спустити воду в океан з атомної електростанції "Фукусіма-1", інформують ЗМІ. Проти такого рішення виступають екологи та місцеві рибалки.

Влада Японії запевняє, що шкода від цього кроку мінімальна, адже радіоактивна вода – очищена. Офіційне рішення мають ухвалити на зустрічі міністрів 13 квітня.

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Відходи з "Фукусіми" зберігаються у спеціальних резервуарах

Як інформують ЗМІ, водні відходи з "Фукусіми" поки що зберігають у спеціалізованих резервуарах. Відходи начебто очищені, проте досі містять радіоактивний тритій. Для того, аби вода потрапила в океан, рівень тритію слід знизити. На це може піти 2 роки.

Уряд мав вирішити, що зробити з водою з АЕС

Зазначимо, що нещодавно прем'єр Японії Есіхіде Суга заявив, що його уряд має вирішити, чи зливати воду з "Фукусіми". Глава федерації риболовецьких кооперативів Японії Хіроші Киши наполягав, що цього робити не можна.

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До аварії на "Фукусімі" призвів потужний землетрус

У Японії 11 березня 2011 року трапилася масштабна аварія на АЕС "Фукусіма-1". До аварії призвів потужний землетрус. Він забрав життя близько 16 тисяч осіб, ще понад 2 тисячі – зникли безвісти. Аби уникнути впливу радіації, владі довелося евакуювати близько 200 тисяч людей.