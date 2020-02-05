Скандальні заяви "слуг народу": у чому причина обмовок

Все частіше представники української влади скаржаться, що їх або неправильно зрозуміли, або вирвали слова з контексту. І якщо раніше нарікали на підступи опонентів, то зараз це – одна команда. Тим часом у соцмережах кепкують з урядовців і радять створити "міністерство спростувань" або хоча б таку парламентську комісію.

Скандальні заяви українських політиків

"Продайте елітного собаку – сплатіть за газ". Напередодні український інфопростір буквально підірвав виступ нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагаря.

До теми: Нардеп Євгеній Брагар, який порадив пенсіонерці продати собаку – що про нього відомо

Такі заяви народного депутата викликали хвилю обурення українського суспільства. Помовчати йому порадила і пресслужба "Слуги народу". Сам Брагар написав вибачення, мовляв, його не так зрозуміли і він ще недосвідчений політик.



Депутат "Слуги народу" Євгеній Брагар

Гончарук про Укрзалізницю. Та приголомшливі заяви лунають і на вищому рівні. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче віддати німцям на 10 років в управління залізну дорогу.

Інформація розлетілась миттєво, так само миттєво посипались і спростування. Німецький Deutsche Bahn та міністр інфраструктури Владислав Криклій уточнили, що йдеться лише про співпрацю, а не продаж або оренду Укрзалізниці.



Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Заява Арахамії у Давосі. Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначився на економічному форумі у Швейцарії. Начебто заявив, що Україна згортає проєвропейський вектор, а потім почав виправдовуватися.

"Це вирвано з контексту. Або тому що, напевно, моя промова була англійською мовою і це все так звані труднощі перекладу", – запевнив політик.



Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Експерти про причини обмовок

З чим же пов'язують таку кількість обмовок? Вперше в Україні при владі – така велика команда, до того ж така строката і молода. Своє політичне бачення досі лише формують. Тому часто з того чи іншого питання, на яке треба зреагувати оперативно, просто не мають єдиної думки.

Немає системного бачення. Відповідно, люди б тоді знали – "точно обмовка, вони так не зроблять, та ні, це не відповідає їх загальній риториці". Коли цього немає, коли ніхто не знає чого очікувати, тоді усе сприймається як резонанс, – зазначив Олег Саакян, політолог.

Крім того, в політику зайшли нові люди, які не мали з нею справи. Тож дається в знаки недосвідченість.

"Проявляються, вибачте за каламбур, дитячі хвороби молодої політсили. Говорять раніше, аніж думають. Дуже важко забезпечити єдиний голос, коли політсила – широка та різноманітна, зокрема і в ідеологічному сенсі, ", – додав політолог Володимир Фесенко.



"Слуга народу" – найбільша політсила в парламенті, у ній – ​252 депутати

Дається у знаки й брак комунікації між самими відомствами. Аби надалі уникнути двозначностей, експерти радять більше і сумлінніше працювати над єдиною політичною лінією. Аби команда ще більше не поділилася на різні групи впливу.

З комунікаціями завжди була проблема тоді, коли ти, власне кажучи, у владі, але сам точно не знаєш, що там робиш і заради чого. Ти можеш розробити щось розумне у вузькому колі, але воно не проростає,

– вважає громадський діяч Олег Рибачук.

А от щодо комунікації між відомствами та міністерствами – експерти радять покращувати роботу прес-служб і політично дорослішати.

Зазначимо, що вже 15 лютого "Слуга народу" проведе великий партійний з'їзд і навчання своїх депутатів: будуть обговорювати стратегію для місцевих виборів.