Владика Епіфаній благословив киян на захист свого міста, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою ПЦУ Митрополитом Епіфанієм та отримав від нього символічний подарунок – ікону Архистратига Михаїла – покровителя Києва, чиє зображення є й на гербі столиці.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Зокрема Мер Києва прикріпив відео зі зустрічі з головою ПЦУ Митрополитом Епіфанієм.

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"Зустрівся з Митрополитом Епіфанієм – предстоятелем Православної церкви України. Владика подарував ікону Святого Архангела Михаїла, який вважається покровителем воїнів, які борються за правду. А також – захисником Києва. Переконаний в тому, що ми зможемо захистити разом з нашим символом, Святим Михаїлом, наше місто від орди, яка зараз пре на Київ", – заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що Київ був і залишиться вільним містом, де живуть вільні люди, які люблять свободу і ніколи на коліна не стануть.

Владика Епіфаній благословив киян на захист свого міста.

Ми разом і надалі будемо протистояти ворогу, і неодмінно перемога буде на нашому боці. Тому нехай Господь благословить сьогодні кожного киянина на захист, дає силу, здоров'я і натхнення далі протистояти тим викликам, які випали на нашу долю,

– зазначив він.

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