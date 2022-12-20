Путін закликав спецслужби "оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів"

Російський диктатор Владімір Путін поставив завдання серйозно посилити роботу органів безпеки. Так, він закликав спецслужби "оперативно виявляти зрадників, шпигунів та диверсантів".

Також диктатор заявив про "дуже складну ситуацію на анексованих територіях України". Про це Путін сказав у своєму новому відеозверненні, інформує 24 канал.

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Путін закликав "оперативно виявляти зрадників"

За словами російського диктатора, ситуація на анексованих територіях України "вкрай складна". Він закликав співробітників ФСБ запобігати терактам і охороняти стратегічні об'єкти.

Фраза про зрадників, шпигунів та диверсантів пролунала, коли Путін звертався до контррозвідників. Президент також закликав спецслужби "рішуче діяти" у захисті інформаційних ресурсів, боротьбі зі злочинами у сфері економіки та протидії корупції.

У Відні затримали сина ексспівробітника російського генштабу

У Відні затримали громадянина Греції російського походження. Його підозрюють у шпигунстві.

Так, підозрюваний передавав російській владі відомості про настрої в Австрії, загальну соціальну ситуацію, зовнішню політику та ситуацію з безпекою в країні. З 2018 до початку 2022 року він здійснив 65 поїздок, зокрема до Росії, Білорусі, Туреччини та Грузії. Востаннє до Москви він прилетів напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну.

До речі, підозрюваний досі лишається на волі. Наразі він очікує на засідання суду, де йому буде пред'явлено звинувачення.