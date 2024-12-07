"Росіяни знали, що ми йдемо": боєць "Маґури" про невдачу контрнаступу на Запоріжжі у 2023 році

Контрнаступ Збройних Сил України у 2023 році став подією, на яку з надією чекала вся країна. Здавалося, що це може стати поворотним моментом війни, який дозволить звільнити окуповані території, але реалії війни виявилися складнішими.

Про це розповів командир відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура" Владислав Данко в інтерв'ю для 24 Каналу. Військовий поділився спогадами про ті події.

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"Бригада прориву" на Запоріжжі

За словами Владислава Данка, початок наступу був емоційно піднесеним.

Ми знали, куди йдемо, і розуміли, чому. Тоді нашу бригаду називали "бригадою прориву", адже саме ми мали прорвати першу лінію оборони ворога, створюючи плацдарм для подальших дій,

– пояснив він.

На полі бою українські захисники вперше побачили німецькі Leopard, американські Bradley та САУ Paladin, які стали символами підтримки від партнерів.

Проте, вже у перші тижні виявилося, що російська сторона ретельно готувалася до цього наступу.

Росіяни знали, що наступ буде

Ворог створив масштабні укріплення: бетонні споруди, глибокі траншеї, мінні поля. На думку командира відділення аеророзвідки у 47-їй окремій механізованій бригаді "Маґура", публічні заяви про майбутній наступ могли зіграти на руку окупантам, дозволивши їм підготувати оборону.

Уже через місяць стало зрозуміло, що прориву на Запоріжжі не буде. Я думав, що, можливо, ми лише відволікаємо увагу, щоб головний удар був в іншому місці. Але, коли після Дня Незалежності на цей напрямок кинули ще більше сил, стало очевидно, що це головна операція,

– згадує військовий.

Попри героїчні зусилля, просування на цьому напрямку було мінімальним, а українські війська зазнавали серйозних втрат.

Восени бригаду Владислава, яка діяла на Запоріжжі, перекинули на Авдіївський напрямок для посилення оборони. Там вона успішно стримувала ворога, який намагався прорватися з двох флангів.

Контрнаступ надав нам цінний досвід. Так, можливо, нам бракувало підготовки, а також того озброєння, яке нам обіцяли партнери. Але наші воїни довели, що здатні виконувати навіть найскладніші завдання,

– підкреслив захисник.

До слова, Владислав також наголосив на важливості підтримки Збройних Сил України через донати та спільні зусилля для протистояння агресії, зазначивши, що війна може тривати роками.