В останню путь провели соліста Одеської опери Владислава Горая, який загинув на Сумщині

У середу, 11 червня, в Одесі попрощалися із заслуженим артистом України Владиславом Гораєм. Чоловік загинув під час волонтерської місії в Сумській області в неділю, 8 червня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Одеський національний академічний театр опери та балету, у залі якого відбулася церемонія.

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Як відбулося прощання

У дописі оперного театру зазначили, що провели в останню путь свого друга, колегу, волонтера, неперевершеного актора і співака, батька і людину з великої літери.

Сьогодні ми знову чули його голос у залі Одеської опери, сьогодні ми востаннє принесли до театру численну кількість квітів, обдарували його, мабуть, найгучнішими оваціями. Сьогодні для заслуженого артиста України Владислава Горая прозвучали його останні "браво!", і сьогодні він назавжди покинув свою Одеську оперу…

– ідеться в повідомленні.

До речі, у четвер, 12 червня, прощання з покійним відбудеться в його рідному місті Малин Житомирської області. Владислава Горая відспівають у Свято-Димитріївській церкві о 10:00.

В Одесі попрощалися з Владиславом Гораєм: дивіться відео

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, в Києві відбулася церемонія прощання з рятувальниками Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ремінним. Працівники ДСНС загинули через російський удар.