Велика сміливість: Зеленський дав Героя України командиру Владиславу Польському

Володимир Зеленський надав звання Героя України Владиславу Польському. Командир роти самотужки евакуював поранених бійців після того, як російський дрон вдарив по наземному роботизованому комплексу.

Про це 19 серпня повідомив президент України.

Що відомо про вчинок Польського?

Як розповів Зеленський, героїчний вчинок молодший лейтенант Владислав Польський здійснив 15 серпня. Двоє українських військових виконували бойове завдання та отримали поранення. Їх намагалися евакуювати за допомогою НРК, однак росіяни атакували комплекс.

І щоб не втратити життя людей і не втратити час, Владислав вирішив діяти та на пікапі забрав хлопців. Видатна історія. Велика сміливість,

– сказав президент.

Героїчний порятунок бійців з небезпечної зони: дивіться відео

Глава держави 19 серпня підписав указ №738/2026 про присвоєння Владиславу Польському звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Зазначається, що звання надали за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

Нагадаємо, 19 липня відбувся обмін полоненими. До України з російського полону повернулись 103 військових. Більшість з них мають поранення та тяжкі захворювання.